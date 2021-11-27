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В Косово расстреляли автобус со студентами: трое погибших

Суббота, 27 ноября 2021, 08:25
В Косово расстреляли автобус со студентами: трое погибших
фото: Euronews

Три человека погибли в результате обстрела автобуса, перевозившего студентов медицинской и экономической школ возле города Дечаны в Косово.

Об этом пишет сербская редакция Euronews, сообщает "Европейская правда".

Нападение произошло в пятницу около 19:00. Неизвестный нападавший открыл огонь по автобусу из автомата Калашникова.

В результате нападения на месте погиб водитель автобуса, двое студентом 17 и 18 лет скончались от ранений в больнице. Еще один студент госпитализирован в тяжелом состоянии.

На момент нападения в автобусе находились восемь человек. По предварительным данным, все пострадавшие – албанцы.

Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивают. Между тем, в правоохранительных органах заявили, что не расценивают нападение как террористический акт.

Заместитель директора региональной полиции Ветон Эльшани заявил, что нападавший, скорее всего, был один.

"Мы не считаем, что это террористический акт. Нет никаких оснований. Речь идет о шокирующем событии, тройном убийстве. Мы задействовали все элитные подразделения, спецназ", - сказал Эльшани в комментарии RTK Live.

Президент Косово Вьоса Османи отреагировала на трагедию и призвала правоохранительные органы как можно быстрее найти нападающего. По ее словам, нападение стало ударом по системе безопасности Косово.

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Темы: Косово
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