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Динаміка госпіталізацій у нормі, але 18 областей і Київ все ще "червоні" – МОЗ

Субота, 27 листопада 2021, 09:53
ФОТО PIXABAY

Станом на 27 листопада в Україні ні в одній із областей не перевищена динаміка госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем для хворих на коронавірус. 

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Наразі 18 регіонів та Київ перебувають у червоній зоні епіднебезпеки.  

У "помаранчевій" зоні Полтавська і Харківська області.

У "жовтій" зоні Covid-19 Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька області.

Крім того, загалом в Україні станом на 27 листопада знизився до 59 рівень госпіталізацій. "Норма" по країні становить 60 на 100 тис. населення.

У деяких областях також знизився до показників "норми" коефіцієнт виявлення випадків захворювання.

 

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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