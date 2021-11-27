Динаміка госпіталізацій у нормі, але 18 областей і Київ все ще "червоні" – МОЗ
Субота, 27 листопада 2021, 08:53
Станом на 27 листопада в Україні ні в одній із областей не перевищена динаміка госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем для хворих на коронавірус.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Наразі 18 регіонів та Київ перебувають у червоній зоні епіднебезпеки.
У "помаранчевій" зоні Полтавська і Харківська області.
У "жовтій" зоні Covid-19 Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька області.
Крім того, загалом в Україні станом на 27 листопада знизився до 59 рівень госпіталізацій. "Норма" по країні становить 60 на 100 тис. населення.
У деяких областях також знизився до показників "норми" коефіцієнт виявлення випадків захворювання.
Українська правда