Динамика госпитализаций в норме, но 18 областей и Киев все еще "красные" – Минздрав
Суббота, 27 ноября 2021, 08:53
По состоянию на 27 ноября в Украине ни в одной из областей не превышена динамика госпитализаций и загруженность коек с кислородом для больных коронавирусом в пределах нормы.
Источник: данные Минздрава
Детали: Сейчас 18 регионов и Киев находятся в красной зоне эпиднебезопасности.
В оранжевой зоне Полтавская и Харьковская области.
В "желтой" зоне Covid-19 Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая области.
Кроме того, в Украине по состоянию на 27 ноября снизился до 59 уровень госпитализаций. "Норма" по стране составляет 60 на 100 тыс. населения.
В некоторых областях также снизился до показателей "нормы" коэффициент обнаружения случаев заболевания.
Украинская правда