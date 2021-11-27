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Динамика госпитализаций в норме, но 18 областей и Киев все еще "красные" – Минздрав

Суббота, 27 ноября 2021, 08:53
Динамика госпитализаций в норме, но 18 областей и Киев все еще красные – Минздрав
ФОТО PIXABAY

По состоянию на 27 ноября в Украине ни в одной из областей не превышена динамика госпитализаций и загруженность коек с кислородом для больных коронавирусом в пределах нормы.

Источник: данные Минздрава

Детали: Сейчас 18 регионов и Киев находятся в красной зоне эпиднебезопасности.

В оранжевой зоне Полтавская и Харьковская области.

В "желтой" зоне Covid-19 Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая области.

Кроме того, в Украине по состоянию на 27 ноября снизился до 59 уровень госпитализаций. "Норма" по стране составляет 60 на 100 тыс. населения.

В некоторых областях также снизился до показателей "нормы" коэффициент обнаружения случаев заболевания.

 

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019
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