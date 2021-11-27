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В Україні і світі вшановують пам'ять жертв Голодомору

Субота, 27 листопада 2021, 10:27
DYVYS.INFO

27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів, о 16.00 на території країни приспустять державні прапори, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.

Джерело: указ президента №598

Деталі: У Києві о 15.30 запланована молитва за участю голів українських церков.

Крім того, 27 листопада, Вселенський патріарх Варфоломій відслужить літургію та панахиду за жертвами Голодоморів у Стамбулі.

О 16.00 запланована загальнонаціональна хвилина мовчання, а 16:01 - звернення президента.

Також у цей час розпочнеться акція "Запали Свічку пам'яті".

Крім того, президент Володимир Зеленський підписав указ про заходи до 90-ї річниці Голодомору 1932-1933 років. 

Згідно з указом, Кабмін має створити організаційний комітет, до складу якого увійдуть науковці, представники громадських об'єднань, центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад.

Комітет має розробити і затвердити план заходів на 2022-2023 роки, присвячених 90-й річниці Голодомору.

Зокрема, йдеться про проведення меморіальних заходів; організацію у 2023 році Міжнародного форуму до 90-х роковин Голодомору; висвітлення теми голодоморів у творчих проектах, випуск в обіг поштової марки та конверта тощо.

Довідка: Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Дані науково-демографічної експертизи вказують на те, що загальна кількість людських жертв від Голодомору-геноциду 1932–33 років становить близько 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених перевищують 6 мільйонів.

Знати більше: Щоденники Голодомору. "Дожди идут все время... А люди мрут своим чередом"

Українська правда
Теми: голодомор


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