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В Украине и мире чтят память жертв Голодомора

Суббота, 27 ноября 2021, 09:27
В Украине и мире чтят память жертв Голодомора
DYVYS.INFO

27 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов, в 16.00 на территории страны опустят государственные флаги, состоится общенациональная минута молчания.

Источник: указ президента №598

Детали: В Киеве в 15.30 запланирована молитва с участием глав украинских церквей.

Кроме того, 27 ноября Вселенский патриарх Варфоломей совершит литургию и панихиду по жертвам Голодоморов в Стамбуле.

В 16:00 запланирована общенациональная минута молчания, а 16:01 - обращение президента.

Также в это время начнется акция "Зажги Свечу памяти".

Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал указ о мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

Согласно указу, Кабмин должен создать организационный комитет, в состав которого войдут ученые, представители общественных объединений, центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин.

Комитет должен разработать и утвердить план мероприятий на 2022-2023 годы, посвященные 90-й годовщине Голодомора.

В частности, речь идет о проведении мемориальных мероприятий; организацию в 2023 году Международного форума к 90-й годовщине Голодомора; освещение темы голодоморов в творческих проектах, выпуск в обращение почтовой марки и конверта.

Справка: Память жертв голодоморов в Украине чтят ежегодно в четвертую субботу ноября.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Данные научно-демографической экспертизы указывают на то, что общее количество человеческих жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов составляет около 4 миллионов человек, а потери украинский в части нерожденных превышают 6 миллионов.

Знать больше: Дневники Голодомора. "Дожди идут все время... А люди мрут своим чередом"

Украинская правда

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Темы: голодомор
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