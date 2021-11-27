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На Миколаївщині у житловому будинку вибухнув газ: зруйновано 2 поверхи

Субота, 27 листопада 2021, 10:55

У місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував 4 і 5 поверхи будівлі. 

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "У м. Нова Одеса у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі), внаслідок чого зруйновано 4 та 5 поверхи".

 

Деталі: Повідомляється, що 3 людей врятували, евакуйовано 50 мешканців будинку. 

В однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи в шоковому стані.

За даними Нацполіції в квартирі на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.

На даний час кран ДСНС проводить роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку.

Всього залучено 107 осіб та 24 одиниць техніки, у тому числі 2 кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.

 
 
 
 

Українська правда
Теми: вибухгазМиколаївська областьДСНС


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