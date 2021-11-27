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На Николаевщине в жилом доме взорвался газ: разрушены 2 этажа

Суббота, 27 ноября 2021, 09:55
На Николаевщине в жилом доме взорвался газ: разрушены 2 этажа

В городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме, который разрушил 4 и 5 этажи здания.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв (предварительно бытовой газ на 5 этаже), в результате чего разрушены 4 и 5 этажи".

 

Детали: Сообщается, что 3 человека спасли, эвакуированы 50 жителей дома.

У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека в шоковом состоянии.

По данным Нацполиции, в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

В настоящее время кран ГСЧС производит работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома.

Всего привлечено 107 человек и 24 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета и психолога ГСЧС.

 
 
 
 

Украинская правда

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Темы: взрывгазНиколаевская областьГСЧС
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