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Енергетичне співтовариство надало згоду на сертифікацію "Укренерго"

Субота, 27 листопада 2021, 11:34
ФОТО: УКРЕНЕРГО

Секретаріат Енергетичного співтовариства (Energy Community) надав Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послу,г згоду на остаточну сертифікацію оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала на своїй сторінці у Facebook членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

За її словами, для проходження сертифікації були прийняті зміни до законодавства, приведені у відповідність до вимог моделі ІSO НЕК Укренерго, розроблена модель управління НЕК "Укренерго" незалежна від власника тощо.

Сертифікація підтверджує, що оператор та його акціонер (Міністерство енергетики України) здійснюють свою роботу та взаємодіють між собою відповідно до вимог і стандартів ЄС, зокрема Третього енергопакету.

Слід зазначити, що сертифікація є однією з умов для здійснення синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-Е. Проте, вона ще не означає автоматичного об’єднання енергосистем.

Енергетичне співтовариство — це міжнародна організація, що включає в себе країни Євросоюзу і треті країни. Метою діяльності організації є розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни південно-східної Європи та на інші.

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Теми: енергетикаЄС


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