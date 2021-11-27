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Энергетическое сообщество дало согласие на сертификацию "Укрэнерго"

Суббота, 27 ноября 2021, 10:34
Энергетическое сообщество дало согласие на сертификацию Укрэнерго
ФОТО: Укрэнерго

Секретариат Энергетического сообщества (Energy Community) предоставил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласие на окончательную сертификацию оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала на своей странице в Facebook член НКРЭКУ Ольга Бабий.

По ее словам, для прохождения сертификации были приняты изменения в законодательство, приведены в соответствие с требованиями модели ISO НЭК "Укрэнерго", разработана модель управления НЭК "Укрэнерго" независимая от собственника и т.д.

Сертификация подтверждает, что оператор и его акционер (Министерство энергетики Украины) осуществляют свою работу и взаимодействуют между собой в соответствии с требованиями и стандартами ЕС, в частности, Третьего энергопакета.

Следует отметить, что сертификация является одним из условий для синхронизации украинской энергетической системы с европейской ENTSO-Е. Однако она еще не означает автоматического объединения энергосистем.

Энергетическое сообщество – это международная организация, включающая в себя страны Евросоюза и третьи страны. Целью деятельности организации является расширение энергетического рынка Евросоюза на страны юго-восточной Европы и другие.

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Темы: энергетикаЕС
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