Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Энергетическое сообщество дало согласие на сертификацию "Укрэнерго"

Суббота, 27 ноября 2021, 11:34
ФОТО: Укрэнерго

Секретариат Энергетического сообщества (Energy Community) предоставил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласие на окончательную сертификацию оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала на своей странице в Facebook член НКРЭКУ Ольга Бабий.

По ее словам, для прохождения сертификации были приняты изменения в законодательство, приведены в соответствие с требованиями модели ISO НЭК "Укрэнерго", разработана модель управления НЭК "Укрэнерго" независимая от собственника и т.д.

Сертификация подтверждает, что оператор и его акционер (Министерство энергетики Украины) осуществляют свою работу и взаимодействуют между собой в соответствии с требованиями и стандартами ЕС, в частности, Третьего энергопакета.

Следует отметить, что сертификация является одним из условий для синхронизации украинской энергетической системы с европейской ENTSO-Е. Однако она еще не означает автоматического объединения энергосистем.

Энергетическое сообщество – это международная организация, включающая в себя страны Евросоюза и третьи страны. Целью деятельности организации является расширение энергетического рынка Евросоюза на страны юго-восточной Европы и другие.

Читайте также - Водород для Европы: как Украина поможет Западу слезть с "газовой иглы" России

Темы: энергетикаЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава Пентагона поручил расследовать скрытый военными авиаудар по Сирии

США ужесточили рекомендации по прививкам — теперь все взрослые должны получить бустер

Лионель Месси в седьмой раз получил награду "Золотой мяч"

Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ

Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко

Все новости...
энергетика
В ДТЭК отреагировали на обвинения Зеленского в шантаже
Президент анонсировал программу энергоэффективности в 100 миллиардов
Минэнерго утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год: что он предусматривает
Последние новости
07:23
Оккупанты на Донбассе ранили двух военных и гражданского
06:31
США собираются усилить военную позицию по отношению к Китаю и России
05:42
Более 5 тысяч человек в мире умерли от Covid, больше всего в России и Венгрии
04:45
Глава Пентагона поручил расследовать скрытый военными авиаудар по Сирии
03:45
СМИ: Китайская провинция вводит систему наблюдения за журналистами и иностранцами
02:43
США ужесточили рекомендации по прививкам — теперь все взрослые должны получить бустер
01:43
Суд по делу Саакашвили отложили
00:48
В Вене возобновились переговоры по ядерному соглашению с Ираном
23:57
Лионель Месси в седьмой раз получил награду "Золотой мяч"
23:26
В Крыму из-за непогоды без электричества осталось почти 60 тысяч человек
Все новости...