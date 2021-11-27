Синоптик повідомила, коли чекати похолодання

Українцям прогнозують помірні вихідні - у суботу дощитиме, у неділю - без істотних опадів. Синоптики відзначають, що з вівторка в Україні похолодає.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр

Пряма мова: "Основний дощовий масив змістився у східному напрямку… Там і дощитиме ще сьогодні.

На решті території України опадів не буде. Переважатиме тепла погода.

Відчутно похолодає у вівторок".

Деталі: У суботу, 27 листопада, в Україні прогнозують помірні дощі, а вдень на Правобережжі місцями невеликі дощі, вночі та вранці у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у східних областях 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла, на півдні до 15°; в Карпатах мокрий сніг та дощ, температура протягом доби близько 0°.

Крім того, через сильний вітер синоптики оголосили штормове попередження (I рівень небезпечності, жовтий).

У неділю 28 листопада без істотних опадів, лише на заході країни, вдень і в південній частині невеликі дощі. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°; у західних і північних областях вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

В Карпатах часом мокрий сніг, температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу.