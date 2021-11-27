Синоптик повідомила, коли чекати похолодання
Українцям прогнозують помірні вихідні - у суботу дощитиме, у неділю - без істотних опадів. Синоптики відзначають, що з вівторка в Україні похолодає.
Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр
Пряма мова: "Основний дощовий масив змістився у східному напрямку… Там і дощитиме ще сьогодні.
На решті території України опадів не буде. Переважатиме тепла погода.
Відчутно похолодає у вівторок".
Деталі: У суботу, 27 листопада, в Україні прогнозують помірні дощі, а вдень на Правобережжі місцями невеликі дощі, вночі та вранці у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, у східних областях 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла, на півдні до 15°; в Карпатах мокрий сніг та дощ, температура протягом доби близько 0°.
Крім того, через сильний вітер синоптики оголосили штормове попередження (I рівень небезпечності, жовтий).
У неділю 28 листопада без істотних опадів, лише на заході країни, вдень і в південній частині невеликі дощі. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°; у західних і північних областях вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.
В Карпатах часом мокрий сніг, температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу.