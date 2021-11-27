Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптик повідомила, коли чекати похолодання

Субота, 27 листопада 2021, 11:11
Синоптик повідомила, коли чекати похолодання
фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Українцям прогнозують помірні вихідні - у суботу дощитиме, у неділю - без істотних опадів. Синоптики відзначають, що з вівторка в Україні похолодає. 

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр

Пряма мова: "Основний дощовий масив змістився у східному напрямку… Там і дощитиме ще сьогодні.

На решті території України опадів не буде. Переважатиме тепла погода.

Відчутно похолодає у вівторок".

Деталі: У суботу, 27 листопада, в Україні прогнозують помірні дощі, а вдень на Правобережжі місцями невеликі дощі, вночі та вранці у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

 

Температура вночі 1-6° тепла, у східних областях 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла, на півдні до 15°; в Карпатах мокрий сніг та дощ, температура протягом доби близько 0°.

Крім того, через сильний вітер синоптики оголосили штормове попередження (I рівень небезпечності, жовтий).

У неділю 28 листопада без істотних опадів, лише на заході країни, вдень і в південній частині невеликі дощі. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

 

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°; у західних і північних областях вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

В Карпатах часом мокрий сніг, температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
Усі новини...
Реклама: