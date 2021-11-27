Синоптик сообщила, когда ждать похолодания

Украинцам прогнозируют умеренные выходные - в субботу дожди, в воскресенье - без существенных осадков. Синоптики отмечают, что со вторника в Украине похолодает.

Источник: Facebook-страница синоптика Натали Диденко, Укргидрометцентр

Прямая речь: "Основной дождевой массив сместился в восточном направлении… Там будет дождь еще сегодня.

На остальной территории Украины осадков не будет. Преобладает теплая погода.

Ощутимо похолодает во вторник".

Детали: В субботу, 27 ноября, в Украине прогнозируют умеренные дожди, днем ​​на Правобережье местами небольшие дожди, ночью и утром в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в восточных областях 0-5° мороза, днем ​​6-11° тепла, на юге до 15°; в Карпатах мокрый снег и дождь, температура в течение суток около 0°С.

Кроме того, из-за сильного ветра синоптики объявили штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый).

В воскресенье 28 ноября без существенных осадков, лишь на западе страны, днем ​​и южной части небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​9-14°; в западных и северных областях ночью около 0°, днем ​​4-9° тепла.

В Карпатах временами мокрый снег, температура ночью и днем ​​от 3° тепла до 2° мороза.