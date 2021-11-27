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В одному із сіл Італії рівень вакцинації досяг 104%

Субота, 27 листопада 2021, 11:26
В одному із сіл Італії рівень вакцинації досяг 104%
фото: pixabay

У сицилійському селі Палаццо Адріано рівень вакцинації від коронавірусу серед населення становить 104%.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Ця цифра частково є статистичною примхою – рівні вакцинації розраховуються італійськими органами охорони здоров'я для офіційного населення міста чи села і теоретично можуть зрости понад 100%, якщо туди потрапить достатня кількість нерезидентів.

Значна частина населення села вже отримала чи забронювала третю дозу.

"Це здається неможливою статистикою. Але насправді мешканці, які живуть у нашому селищі, хоча вони не є офіційними жителями, та інші люди, які живуть у сусідніх селах, також були вакциновані", - розповів мер Ніколо Грана.

Палаццо Адріано з населенням 2100 осіб є одним із більш ніж 5500 італійських сіл з населенням менше 5000 осіб. Більшість із них серйозно постраждали через те, що молоді люди їдуть у пошуках роботи в інші країни чи великі міста, та середній вік мешканців понад 60 років. Якщо Covid пошириться серед цих груп населення, ці села ризикують зникнути.

"У березні минулого року ми побоювалися найгіршого. Черниця і священик, які приїхали з іншого міста і не знали про свій позитивний результат, заразили деяких жителів, спричинивши спалах хвороби, від якої постраждали близько 16 мешканців. На щастя, тими днями розпочалася кампанія вакцинації", - сказав Сальваторе Спата, радник села з культури.

За його словами, під час кампанії вакцинації максимально використовувалися людські зв'язки. "Принаймні по одному представнику від кожної родини у селі щодня проходить через головну площу. Ми скористалися цими інтенсивними стосунками між родичами та друзями для поширення кампанії вакцинації. Все, що нам потрібно було зробити, це поінформувати всіх, кого ми зустрічали, нагадати їм про вакцинацію, і наступного дня їхні родичі з'явилися до лабораторії для уколу", - розповів Спата.

Коли з приводу вакцини виникли побоювання, місцева влада створила групу в WhatsApp із сотень жителів, щоб обговорити всі питання.

"У цій групі ми відповіли на фейкові новини та запевнили людей у ​​безпеці вакцин. Я переконаний, що, якби ми розповсюджували невірну інформацію про небезпеку уколів, сьогодні ми були б тут, щоб розповісти вам ще одну історію – про десятки смертей від ковіда, які могли б скоротити вдвічі мешканців цього села", - сказав Грана.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіявакцинаціяCovid-2019
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