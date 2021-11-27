В одном из сел Италии уровень вакцинации достиг 104%

В сицилийской деревне Палаццо Адриано уровень вакцинации от коронавируса среди населения составит 104%.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Эта цифра частично является статистической причудой - уровни вакцинации рассчитываются итальянскими органами здравоохранения для официального населения города или деревни и теоретически могут вырасти выше 100%, если туда попадет достаточное количество нерезидентов.

Значительная часть населения уже получила или забронировала третью дозу.

"Это кажется невозможной статистикой. Но, на самом деле жители, которые живут в нашем поселке, хотя они не являются официальными жителями, и другие люди, живущие в соседних деревнях, также были вакцинированы", - рассказал мэр Николо Грана.

Палаццо Адриано с населением 2100 человек является одной из более чем 5500 итальянских деревень с населением менее 5000 человек. Большинство из них серьезно пострадали из-за того, что молодые люди уезжают в поисках работы в другие страны или крупные города, и средний возраст жителей более 60 лет. Если Covid распространится среди этих групп населения, эти деревни рискуют исчезнуть.

"В марте прошлого года мы опасались худшего. Монахиня и священник, приехавшие из другого города и не знавшие о своем положительном результате, заразили некоторых жителей, вызвав вспышку болезни, от которой пострадали около 16 жителей. К счастью, в те дни началась кампания вакцинации", - сказал Сальваторе Спата, советник деревни по культуре.

По его словам, во время кампании вакцинации максимально использовались человеческие связи. "По крайней мере, по одному представителю от каждой семьи в селе каждый день проходит через главную площадь. Мы воспользовались этими интенсивными отношениями между родственниками и друзьями для распространения кампании вакцинации. Все, что нам нужно было сделать, это проинформировать всех, кого мы встречали, напомнить им о вакцинации, и на следующий день их родственники явились в лабораторию для укола", - рассказал Спата.

Когда по поводу вакцины возникли опасения, местные власти создала группы в WhatsApp из сотен жителей, чтобы обсудить все вопросы.

"В этой группе мы ответили на фейковые новости и заверили людей в безопасности вакцин. Я убежден, что, если бы мы распространяли неверную информацию об опасности уколов, сегодня мы были бы здесь, чтобы рассказать вам еще одну историю - о десятках смертей от ковида, которые могли бы сократить вдвое жителей этой деревни", - сказал Грана.