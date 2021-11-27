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Українці тренувалися посилено охороняти держкордон на межі із Білоруссю

Субота, 27 листопада 2021, 12:55
фото: ДПСУ

Українські правоохоронці у Чернігівській області на кордоні із Білоруссю відпрацювали злагодженість дій під час посиленої охорони держкордону.

Джерело: Державна прикордонна служба

Начальник прикордонного загону Олександр Чорний: "Головне завдання виконано в повній мірі. Ми, у складі сил посилення, відпрацювали та отримали необхідні навички щодо дій в ході реагування на різкі зміни обстановки".

Деталі:  Відзначається, що задіяні силовики одночасно вибули на чотири різні ділянки кордону, де відпрацювали злагодженість дій підрозділів під час посиленої охорони кордону.

23 листопада в Україні розпочалася активна фаза спеціальної прикордонної операції "Полісся".

Вона координується державною прикордонною службою та проводиться спільно з силами Нацгвардії, Нацполіції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

 
 
 

Українська правда
Теми: кордонБілорусьУкраїнаПрикордонна служба


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