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Украинцы тренировались усиленно охранять госграницу возле Беларуси

Суббота, 27 ноября 2021, 12:55
фото: ГПСУ

Украинские правоохранители в Черниговской области на границе с Беларусью отработали слаженность действий во время усиленной охраны госграницы.

Источник: Государственная пограничная служба

Начальник пограничного отряда Александр Черный: "Главная задача выполнена в полной мере. Мы, в составе сил усиления, отработали и получили необходимые навыки действий в ходе реагирования на резкие изменения обстановки".

Детали: Отмечается, что задействованные силовики одновременно выбыли на четыре разных участка границы, где отработали слаженность действий подразделений во время усиленной охраны границы.

23 ноября в Украине началась активная фаза специальной пограничной операции "Полесье".

Она координируется государственной пограничной службой и проводится вместе с силами Нацгвардии, Нацполиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

 
 
 

Украинская правда
Темы: границаБеларусьУкраинаПограничная служба
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