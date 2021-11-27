Украинцы тренировались усиленно охранять госграницу возле Беларуси

Украинские правоохранители в Черниговской области на границе с Беларусью отработали слаженность действий во время усиленной охраны госграницы.

Источник: Государственная пограничная служба

Начальник пограничного отряда Александр Черный: "Главная задача выполнена в полной мере. Мы, в составе сил усиления, отработали и получили необходимые навыки действий в ходе реагирования на резкие изменения обстановки".

Детали: Отмечается, что задействованные силовики одновременно выбыли на четыре разных участка границы, где отработали слаженность действий подразделений во время усиленной охраны границы.

23 ноября в Украине началась активная фаза специальной пограничной операции "Полесье".

Она координируется государственной пограничной службой и проводится вместе с силами Нацгвардии, Нацполиции, ВСУ и другими задействованными резервами.