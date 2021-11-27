Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прем'єр Польщі розкритикував Меркель за розмову з Лукашенком

Субота, 27 листопада 2021, 13:39
МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував канцлерку Німеччини Ангелу Меркель за розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на тлі зростання міграційної кризи.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

Меркель двічі розмовляла з Лукашенком, намагаючись вирішити кризу на кордоні з Польщею.

Моравецький сказав, що вітає той факт, що Європейський Союз бере участь у пошуках дипломатичного розв'язання кризи, але критично налаштований щодо Меркель.

"Коли канцлер Меркель зателефонувала Лукашенку, вона сприяла легітимації його режиму, тоді як боротьба за вільну Білорусь продовжується вже 15 місяців", - сказав він.

"Лукашенко також зловжив своєю розмовою з Ангелою Меркель. Він вдав, що Меркель погодилася перевезти 2000 іммігрантів коридором до Німеччини та інших європейських країн. І це неправильно", – додав польський прем'єр.

Нагадаємо, в ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі за розпалювання міграційної кризи, до якого увійдуть 28 осіб та організацій.

Лукашенко у п'ятницю приїхав до мігрантів у табір у Брузгах, неподалік від польського кордону, та виступив перед ними з сорокахвилинною промовою. Дивіться відео на Youtube-каналі "Європейської правди".

Теми: ПольщаЛукашенкоМеркелькордон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лікарі діагностували у Саакашвілі ПТСР

ВООЗ закликає не вводити заборон на подорожі через штам Omicron

У Путіна звинуватили Зеленського у підтримці істерики: Не готуємо наступи ні на кого

Берлін закликає Конгрес США не вводити санкції проти "Північного потоку-2" - Axios

уточненоДБР почало провадження через публікацію Бутусовим відео

УДО заявляє, що нікого не звільняло за дрон журналістів, погрожує судом

Усі новини...
Польща
У Польщі мігранти в центрі для іноземців влаштували бунт
У Львові затримали вандалів, які написали "За Степана Бендер" на могилі поляків 
Польща закликала НАТО до збільшення сил Альянсу на східному фланзі
Останні новини
05:37
Через пандемію світовий туризм втратить $2 трильйони в цьому році – ООН
04:46
У Франції виявили 8 імовірних випадків штаму "омікрон"
03:48
Лікарі діагностували у Саакашвілі ПТСР
02:51
Штам "омікрон" виявили в Канаді
01:57
Британія терміново скликає міністрів охорони здоров'я країн G7 через "омікрон"
01:34
уточнено від 21:1054 російських дипломати залишать США у наступному році – посол
00:48
ВООЗ закликає не вводити заборон на подорожі через штам Omicron
23:19
Генсек НАТО назвав незрозумілою й невиправданою концентрацію військ РФ біля України
22:42
У Путіна звинуватили Зеленського у підтримці істерики: Не готуємо наступи ні на кого
22:04
У Єврокомісії заявили, що вакцину Pfizer мають адаптувати до нового штаму "омікрон"
Усі новини...