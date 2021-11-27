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Премьер Польши раскритиковал Меркель за разговор с Лукашенко

Суббота, 27 ноября 2021, 12:39
Премьер Польши раскритиковал Меркель за разговор с Лукашенко
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ. ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко на фоне растущего миграционного кризиса.

Об этом пишет DPA, сообщает "Европейская правда".

Меркель дважды разговаривала с Лукашенко, пытаясь разрешить кризис на границе с Польшей.

Моравецкий сказал, что приветствует тот факт, что Европейский Союз участвует в поисках дипломатического решения кризиса, но критически настроен по отношению к Меркель.

"Когда канцлер Меркель позвонила Лукашенко, она способствовала легитимации его режима, в то время как борьба за свободную Беларусь продолжается уже 15 месяцев", - сказал он.

"Лукашенко также злоупотребил своим разговором с Ангелой Меркель. Он сделал вид, что Меркель согласилась перевезти 2000 иммигрантов по коридору в Германию и другие европейские страны. И это неправильно", - добавил польский премьер.

Напомним, в ЕС согласовали пятый пакет санкций против Беларуси за разжигание миграционного кризиса, в который войдут 28 человек и организаций.

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Темы: ПольшаЛукашенкоМеркельграница
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