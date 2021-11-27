44% українців вважають, що Сталін особисто винний в організації Голодомору

За результатами опитування, 44% українців вважають, що радянський вождь Йосип Сталін особисто винний в організації Голодомору 1932-1933 рр.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Дослівно: "Найчастіше опитані вважають винним в організації Голодомору особисто Й.Сталіна – 44% (у 2018 році таких було 47%, 2008 – 43%) та загалом центральне керівництво СРСР – 41% (у 2018 – 39%, 2008 – 38%). Ще 17% (у 2018 – 28%, 2008 – 23%) покладають вину за геноцид на каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ), 12% (у 2018 – 23%, 2008 – 17%) – на вище керівництво Радянської України.

Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни (куркулі), які відмовлялися добровільно віддавати врожай".

Деталі: Тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10% респондентів (у 2018 – 5%, у 2008 році – 11%).

Крім того, 85% опитаних зазначили, що погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу. 13% – заперечують це.

Соціологи відзначають, що за останні роки зростає рівень підтримки ідеї проведення суду над винуватцями Голодомору 1932-33 рр.: у 2008 – 37%, 2018 – 48%, 2021 – 61%.

Також позитивну динаміку має рівень підтримки ініціативи щодо надання компенсацій постраждалим від геноциду та їх сім’ям: у 2008 – 46%, 2018 – 63%, 2021 – 78%.

Загалом 68% громадян зазначили, що добре знають про те, що в останню суботу листопада відзначається День пам’яті жертв голодоморів в Україні. Ще 24% зазначили, що щось чули про це, 8% – взагалі не знають.

Опитування провела соцгрупа "Рейтинг" 19-21 листопада серед 1600 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,4%.