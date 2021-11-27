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44% украинцев считают, что Сталин лично виновен в организации Голодомора

Суббота, 27 ноября 2021, 14:49

По результатам опроса, 44% украинцев считают, что советский вождь Иосиф Сталин лично виновен в организации Голодомора 1932-1933 гг.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Дословно: "Часто опрошенные считают виновным в организации Голодомора лично И.Сталина – 44% (в 2018 году таких было 47%, 2008 – 43%) и в целом центральное руководство СССР – 41% (в 2018 – 39%, 2008 – 38%). Еще 17% (в 2018 – 28%, 2008 – 23%) возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 12% (в 2018 – 23%, 2008 – 17%) – на высшее руководство Советской Украины.

Только 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай".

Детали: Тезисы о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются 10% респондентов (в 2018 – 5%, в 2008 году – 11%).

 

Кроме того, 85% опрошенных отметили, что согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. 13% – отрицают это.

Социологи отмечают, что за последние годы растет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора 1932-33 гг.: в 2008 – 37%, 2018 – 48%, 2021 – 61%.

Также положительная динамика имеет уровень поддержки инициативы по предоставлению компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям: в 2008 – 46%, 2018 – 63%, 2021 – 78%.

В общей сложности 68% граждан отметили, что хорошо знают о том, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине. Еще 24% отметили, что что-то слышали об этом, 8% вообще не знают.

 

Опрос провела соцгруппа "Рейтинг" 19-21 ноября среди 1600 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования в пределах 2,4%.

Украинская правда
Темы: голодоморСталинопросукраинцы
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