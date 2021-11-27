Синоптики попереджають киян про сильний туман
Субота, 27 листопада 2021, 15:15
Вночі та вранці 28 листопада у Києві та Київській області очікується туман, видимість 200-500 м.
Джерело: Укргідрометцентр, КМДА
Дослівно: "Вночі та вранці 28 листопада туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності)".
Деталі: Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Українська правда