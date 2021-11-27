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Синоптики попереджають киян про сильний туман

Субота, 27 листопада 2021, 15:15
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Вночі та вранці 28 листопада у Києві та Київській області очікується туман, видимість 200-500 м.  

Джерело: Укргідрометцентр, КМДА

Дослівно: "Вночі та вранці 28 листопада туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності)".

Деталі: Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Українська правда
Теми: погодаКиївКиївська область


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