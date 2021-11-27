Синоптики попереджають киян про сильний туман

Вночі та вранці 28 листопада у Києві та Київській області очікується туман, видимість 200-500 м.

Джерело: Укргідрометцентр, КМДА

Дослівно: "Вночі та вранці 28 листопада туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності)".

Деталі: Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: