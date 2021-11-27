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Синоптики предупреждают киевлян о сильном тумане

Суббота, 27 ноября 2021, 14:15
Синоптики предупреждают киевлян о сильном тумане
ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Ночью и утром 28 ноября в Киеве и в Киевской области ожидается туман, видимость 200-500 м.

Источник: Укргидрометцентр, КГГА

Дословно: "Ночью и утром 28 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)".

Детали: Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

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Темы: погодаКиевКиевская область
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