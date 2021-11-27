Синоптики предупреждают киевлян о сильном тумане

Ночью и утром 28 ноября в Киеве и в Киевской области ожидается туман, видимость 200-500 м.

Источник: Укргидрометцентр, КГГА

Дословно: "Ночью и утром 28 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)".

Детали: Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам: