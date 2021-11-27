Синоптики предупреждают киевлян о сильном тумане
Суббота, 27 ноября 2021, 14:15
Ночью и утром 28 ноября в Киеве и в Киевской области ожидается туман, видимость 200-500 м.
Источник: Укргидрометцентр, КГГА
Дословно: "Ночью и утром 28 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)".
Детали: Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.