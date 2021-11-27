Померла колишня в.о. міністра освіти

Померла заступниця міністра освіти, колишня в.о. міністра Любомира Мандзій.

Джерело: голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook, мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Дослівно Козицький: "Дуже сумна звістка: відійшла від нас у кращий світ Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти та науки, у минулому – в. о. міністра освіти та науки, а впродовж 2016-2019 років - керівниця профільного департаменту освіти Львівської ОДА".

Деталі: Причини смерті Козицький не уточнив.

Разом з тим, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Мандзій померла після важкої хвороби.

Довідка: Любомира Мандзій виконувала обов'язки міністра освіти з 25 березня до 25 червня 2020 року після відставки міністра Ганни Новосад.

Мандзій народилася 10 травня 1973 року у селі Опака Дрогобицького району Львівської області. Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Географія".

Упродовж 1998-2001 років за спеціальністю "Політичні інститути та процеси" навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2003 році захистила дисертацію на звання кандидата політичних наук. 2008 року отримала вчене звання доцента.

З 2001 року до 2016 року працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Протягом 2016-2019 років – директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. У липні 2019 року перемогла у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

11 вересня 2019 року її було призначено заступником міністра освіти і науки.