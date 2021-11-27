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Умерла бывшая и. о. министра образования

Суббота, 27 ноября 2021, 14:45
Умерла бывшая и. о. министра образования
фото МОН

Умерла замминистра образования, бывшая и.о. министра Любомира Мандзий.

Источник: глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook, мэр Львова Андрей Садовый в Facebook

Дословно: "Очень печальное известие: отошла от нас в лучший мир Любомира Мандзий, заместитель министра образования и науки, в прошлом – и.о. министра образования и науки, а на протяжении 2016-2019 годов – руководитель профильного департамента образования Львовской ОГА".

Детали: Причин смерти Козицкий не уточнил.

Вместе с тем, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Мандзий умерла после тяжелой болезни.

Справка: Любомира Мандзий исполняла обязанности министра образования с 25 марта по 25 июня 2020 года после отставки министра Анны Новосад.

Мандзий родилась 10 мая 1973 года в селе Опака Дрогобычского района Львовской области. Окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "География".

В течение 1998-2001 годов по специальности "Политические институты и процессы" училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2003 году защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. В 2008 году получила ученое звание доцента.

С 2001 по 2016 год работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени И. Франко.

В течение 2016-2019 годов – директор департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации. В июле 2019 года победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

11 сентября 2019 года была назначена заместителем министра образования и науки.

Украинская правда

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Темы: образование
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