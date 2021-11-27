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Британія підтвердила перші випадки нового штаму Covid

Субота, 27 листопада 2021, 15:48
Британія підтвердила перші випадки нового штаму Covid
Getty Images

Міністр охорони здоров'я Саджид Джавід заявив, що у Великій Британії виявлено два випадки нового варіанту коронавірусу під назвою "омікрон".

Про це повідомив телеканал Sky News, пише "Європейська правда".

Джавід також сказав, що проводитимуться перевірки в тих районах, де були виявлені випадки захворювання - у Челмсфорді та Ноттінгемі.

Він сказав, що ці дві інфіковані особи зараз перебувають на ізоляції, поки проводяться подальші тести їхніх близьких контактів. Міністр додав, що ці два випадки "пов'язані".

Британія з неділі додає до "червоного списку" ще чотири країни: Ангола, Мозамбік, Малаві та Замбія.

"Якщо будь-хто побував у будь-якій з цих чотирьох країн або будь-якій з інших країн, нещодавно занесених до червоного списку, за останні 10 днів, він повинен самоізолюватися і пройти ПЛР-тести", - сказав Джавід.

Нагадаємо, держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з країн на півдні Африки після виявлення нового варіанту COVID-19.

Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".

"Омікрон", також званий B.1.1.529, вже виявлений в Бельгії, Ізраїлі та Гонконгу, а також, можливо, у Німеччині та Чехії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
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