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Великобритания подтвердила первые случаи нового штамма Covid

Суббота, 27 ноября 2021, 15:48
Великобритания подтвердила первые случаи нового штамма Covid
Getty Images

Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что в Великобритании выявлено два случая нового варианта коронавируса под названием "омикрон".

Об этом сообщил телеканал Sky News, пишет "Европейская правда".

Джавид также сказал, что будут проводиться проверки в тех районах, где были обнаружены случаи заболевания - в Челмсфорде и в Ноттингеме.

Он сказал, что эти два инфицированных человека сейчас находятся на изоляции, пока проводятся дальнейшие тесты их близких контактов Министр добавил, что эти два случая "связаны".

Британия с воскресенья добавляет в "красный список" еще четыре страны: Ангола, Мозамбик, Малави и Замбия.

"Если кто-либо побывал в любой из этих четырех стран или любой из других стран, недавно занесенных в красный список, за последние 10 дней, он должен самоизолироваться и пройти ПЦР-тесты", - сказал Джавид.

Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".

"Омикрон", также называемый B.1.1.529, уже обнаружен в Бельгии, Израиле и Гонконге, а также, возможно, в Германии и Чехии.

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Темы: Великобританиякоронавирус
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