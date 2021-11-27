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Зеленський доручив за рік збудувати другу чергу музею Голодомору

Субота, 27 листопада 2021, 17:19
фото ОП

До 90-х роковин Голодомору, які відзначатимуться в листопаді 2022 року, буде збудовано другу чергу музею Голодомору.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів, сайт президента

Дослівно: "Ми фактично завершили реконструкцію першої черги музею Голодомору. Наступного року виповнюються 90-ті роковини цієї страшної трагедії. І до цієї дати ми маємо збудувати другу чергу історично важливого музею".

Деталі: Президент зазначив, що підписав указ про це та про низку іншиx заxодів.

Зеленський разом з дружиною взяли участь у заході зі вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні, який відбувся в Національному музеї Голодомору-геноциду.

Згідно з указом, опублікованим на сайті президента, Кабмін має утворити Організаційний комітет із підготовки і проведення заходів у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років, визначивши його співголовами прем'єрміністра і керівника Офісу президента.

Також у 2023 році має бути проведено Міжнародний форум до 90-х роковин Голодомору та ряд інших заходів.

Крім того, Кабмін має опрацювати питання встановлення в іноземних державах пам'ятників та пам'ятних знаків жертвам Голодомору, зокрема створення і відкриття у Вашингтоні, США, музейної експозиції Голодомору в Україні.

Також уряд має забезпечити завершення реконструкції першої черги та будівництво і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду.

Кабміну доручено також ужити разом із КМДА дієвих заходів щодо завершення спорудження у Києві пам'ятника досліднику голодоморів в Україні Джеймсу Мейсу.

Українська правда


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