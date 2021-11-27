Зеленский поручил за год построить вторую очередь музея Голодомора

К 90-й годовщине Голодомора, которая будет отмечаться в ноябре 2022 года, будет построена вторая очередь музея Голодомора.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня памяти жертв голодоморов, сайт президента

Дословно: "Мы фактически завершили реконструкцию первой очереди музея Голодомора. В следующем году исполняется 90-я годовщина этой страшной трагедии. И к этой дате мы должны построить вторую очередь исторически важного музея".

Детали: Президент отметил, что подписал указ об этом и о ряде других мероприятий.

Зеленский вместе с супругой приняли участие в мероприятии по случаю памяти жертв голодоморов в Украине, которое состоялось в Национальном музее Голодомора-геноцида.

Согласно указу, опубликованному на сайте президента, Кабмин должен образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932 - 1933 годов, определив его сопредседателями премьер-министра и руководителя Офиса президента.

Также в 2023 году должен быть проведен Международный форум к 90-й годовщине Голодомора и ряд других мероприятий.

Кроме того, Кабмин должен проработать вопрос установления в иностранных государствах памятников и памятных знаков жертвам Голодомора, в частности, создания и открытия в Вашингтоне, США, музейной экспозиции Голодомора в Украине.

Также правительство должно обеспечить завершение реконструкции первой очереди и строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида.

Кабмину поручено также принять вместе с КГГА действенные меры по завершению сооружения в Киеве памятника исследователю голодоморов в Украине Джеймсу Мейсу.