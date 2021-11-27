Хворого на Covid Земана виписали з лікарні, він призначить нового прем'єра Чехії

Президент Чехії Мілош Земан залишив Центральний військовий шпиталь у Празі, куди його було доставлено у четвер увечері після того, як у нього було виявлено інфекцію COVID-19.

Про це пише чеська агенція Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

Земан пролежав у лікарні без симптомів хвороби дві ночі, і медики зробили йому інфузію з моноклональними антитілами. Тепер він має вирушити до своєї резиденції, де планує призначити Петра Фіалу новим прем'єр-міністром у неділю.

Земана виписали з лікарні в четвер вранці після більш ніж півтора місяця госпіталізації. Однак увечері того ж дня його знову доправили до лікарні через позитивний результат тесту на COVID-19.

Наразі Офіс президента готує форму церемонії призначення з дотриманням правил для пацієнтів, у яких було підтверджено COVID-19.

Головний гігієніст Павла Сврчинова заявила у п'ятницю, що суворі карантинні заходи поширюються і на главу держави. Усі інфіковані коронавірусом повинні залишатися в ізоляції протягом 14 днів.

Однак, за словами міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, який пішов у відставку, Фіала не може бути призначений в особистому контакті з Земаном. Форму скоригованої церемонії учасники мають узгодити сьогодні. Церемонія призначення запланована на неділю об 11.00.

Читайте більше: Подвійний удар по Земану: які наслідки для України матиме зміна влади у Чехії

а також дивіться пояснення на Youtube-каналі ЄП Не тільки Земан: хто у ЄС підтримав анексію Криму та що з ними робити Україні