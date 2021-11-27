Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Больного Covid Земана выписали из больницы, он назначит нового премьера Чехии

Суббота, 27 ноября 2021, 18:11
Getty Images

Президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь в Праге, куда он был доставлен в четверг вечером после того, как у него была обнаружена инфекция COVID-19.

Об этом пишет чешское агентство CTK, сообщает "Европейская правда".

Земан пролежал в больнице без симптомов болезни две ночи, и медики сделали ему инфузию с моноклональными антителами. Теперь он должен отправиться в свою резиденцию, где он планирует назначить Петра Фиалу новым премьер-министром в воскресенье.

Земана выписали из больницы в четверг утром после более полутора месяцев госпитализации. Однако вечером того же дня его снова доставили в больницу из-за положительного результата теста на COVID-19.

Сейчас Офис президента готовит форму церемонии назначения с соблюдением правил для пациентов, у которых был подтвержден COVID-19.

Главный гигиенист Павла Сврчинова заявила в пятницу, что строгие карантинные меры распространяются и на главу государства. Все инфицированные коронавирусом должны оставаться в изоляции в течение 14 дней.

Однако, по словам ушедшего в отставку министра здравоохранения Адама Войтеха, Фиала не может быть назначена в личном контакте с Земаном.

Форму скорректированной церемонии участники должны согласовать сегодня. Церемония назначения запланирована на 11:00.

Читайте больше: Двойной удар по Земану: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии

а также смотрите объяснения на Youtube-канале ЕП - Не только Земан: кто в ЕС поддержал аннексию Крыма и что с ними делать Украине

Темы: Чехия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Врачи диагностировали у Саакашвили ПТСР

ВОЗ призывает не вводить запреты на путешествия из-за штамма Omicron

У Путина обвинили Зеленского в поддержке истерики: Не готовим наступления ни на кого

Берлин призывает Конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" - Axios

уточненоГБР возбудило дело из-за публикации Бутусовым видео

УГО заявляет, что никого не увольняло за дрон журналистов, угрожает судом

Все новости...
Чехия
Чехия: Земан срочно возвращается в больницу – назначение нового премьера отменено
Чехия на месяц возвращает чрезвычайное положение
В Праге сотни людей протестовали против новых ограничений для непривитых
Последние новости
05:37
Из-за пандемии мировой туризм потеряет $2 триллиона в этом году – ООН
04:46
Во Франции обнаружили 8 вероятных случаев штамма "омикрон"
03:48
Врачи диагностировали у Саакашвили ПТСР
02:51
Штамм "омикрон" обнаружили в Канаде
01:57
Британия срочно созывает министров здравоохранения стран G7 из-за "омикрона"
01:34
уточнено от 21:1054 российских дипломата покинут США в следующем году – посол
00:48
ВОЗ призывает не вводить запреты на путешествия из-за штамма Omicron
23:19
Генсек НАТО назвал необъяснимой и неоправданной концентрацию войск РФ возле Украины
22:42
У Путина обвинили Зеленского в поддержке истерики: Не готовим наступления ни на кого
22:04
В Еврокомиссии заявили, что вакцину Pfizer должны адаптировать к новому штамму "омикрон"
Все новости...