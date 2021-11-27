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Больного Covid Земана выписали из больницы, он назначит нового премьера Чехии

Суббота, 27 ноября 2021, 17:11
Больного Covid Земана выписали из больницы, он назначит нового премьера Чехии
Getty Images

Президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь в Праге, куда он был доставлен в четверг вечером после того, как у него была обнаружена инфекция COVID-19.

Об этом пишет чешское агентство CTK, сообщает "Европейская правда".

Земан пролежал в больнице без симптомов болезни две ночи, и медики сделали ему инфузию с моноклональными антителами. Теперь он должен отправиться в свою резиденцию, где он планирует назначить Петра Фиалу новым премьер-министром в воскресенье.

Земана выписали из больницы в четверг утром после более полутора месяцев госпитализации. Однако вечером того же дня его снова доставили в больницу из-за положительного результата теста на COVID-19.

Сейчас Офис президента готовит форму церемонии назначения с соблюдением правил для пациентов, у которых был подтвержден COVID-19.

Главный гигиенист Павла Сврчинова заявила в пятницу, что строгие карантинные меры распространяются и на главу государства. Все инфицированные коронавирусом должны оставаться в изоляции в течение 14 дней.

Однако, по словам ушедшего в отставку министра здравоохранения Адама Войтеха, Фиала не может быть назначена в личном контакте с Земаном.

Форму скорректированной церемонии участники должны согласовать сегодня. Церемония назначения запланирована на 11:00.

Читайте больше: Двойной удар по Земану: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии

а также смотрите объяснения на Youtube-канале ЕП - Не только Земан: кто в ЕС поддержал аннексию Крыма и что с ними делать Украине

Темы: Чехия
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