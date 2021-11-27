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Забруднення вод у Києві набуло системного характеру – прокуратура

Субота, 27 листопада 2021, 22:07
Забруднення вод у Києві набуло системного характеру – прокуратура
фото: Київська міська прокуратура

Столична прокуратура взяла на контроль розслідування обставин забруднення нафтопродуктами водойм в Оболонському районі Києва.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "До Оболонської окружної прокуратури м. Києва надійшли звернення від небайдужих громадян стосовно виявлення зливу нафтопродуктів із дощової каналізації, яка впадає в озеро Кирилівське, а також забруднення поверхневих вод каскаду озер Опечень (Почайна) в Оболонському районі міста Києва".

Деталі: Для фіксації обставин події та відібрання зразків забрудненої води на місце події виїжджала слідчо-оперативна група та інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу.

"Крім того, з огляду на те, що проблема забруднення поверхневих вод у місті Києві набула системного характеру, за ініціативи відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури 26.11.2021 проведено виїзну оперативну нараду за участі керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва та співробітників Оболонського управління поліції ГУ НП в  м. Києві", - заявили в прокуратурі.

Розслідування за фактом забруднення нафтопродуктами водойм в Оболонському районі розпочатого за ч. 1 ст. 242 КК України (Порушення правил охорони вод).

Українська правда

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Теми: Київекологіяпрокуратура
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