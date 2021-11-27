Загрязнение вод в Киеве приобрело системный характер – прокуратура

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств загрязнения нефтепродуктами водоемов в Оболонском районе Киева.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "В Оболонскую окружную прокуратуру г. Киева поступили обращения от неравнодушных граждан по поводу обнаружения слива нефтепродуктов из дождевой канализации, впадающей в озеро Кирилловское, а также загрязнения поверхностных вод каскада озер Опечень (Почайна) в Оболонском районе города Киева".

Детали: Для фиксации обстоятельств происшествия и отобрания образцов загрязненной воды на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и инспекторы Государственной экологической инспекции Столичного округа.

"Кроме того, учитывая, что проблема загрязнения поверхностных вод в городе Киеве приобрела системный характер, по инициативе отдела Специализированной экологической прокуратуры Киевской городской прокуратуры 26.11.2021 проведено выездное оперативное совещание при участии руководства Оболонской окружной прокуратуры г. Киева и сотрудников Оболонского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве", - заявили в прокуратуре.

Расследование по факту загрязнения нефтепродуктами водоемов в Оболонском районе начатого по ч. 1 ст. 242 УК Украины (Нарушение правил охраны вод).