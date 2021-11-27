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Штам коронавірусу "омікрон" виявили у Німеччині

Субота, 27 листопада 2021, 23:19
AFP via Getty Images

У німецькій землі Баварія підтвердили два випадки нового штаму коронавірусу "омікрон", вперше виявленого в ПАР.

Джерело: DW

Деталі: Міністр охорони здоров'я Баварії Клаус Холечек заявив, що двоє інфікованих прибули до Німеччини в аеропорту Мюнхена 24 листопада.

У міністерстві заявили, що зараз пара перебуває на самоізоляції.

Раніше в суботу державний міністр із соціальних питань та інтеграції німецького регіону Гессен Кай Клозе заявив, що новий варіант коронавірусу "вельми імовірно, вже прибув" до Німеччини.

Тепер у Баварії підтвердили цю інформацію.

Що передувало: У Британії в суботу підтвердили два випадки нового варіанту коронавірусу під назвою "омікрон".

Держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з країн на півдні Африки.

Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".

"Омікрон", також званий B.1.1.529, вже виявлений в Бельгії, Ізраїлі та Гонконгу.

Теми: Німеччинакоронавірус


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