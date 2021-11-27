Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Германии

Суббота, 27 ноября 2021, 23:19
AFP via Getty Images

В немецкой земле Бавария подтвердили два случая нового штамма коронавируса "омикрон", впервые обнаруженного в ПАР.

Источник: DW

Детали: Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что двое инфицированных въехали в Германию в аэропорту Мюнхена 24 ноября.

В министерстве заявили, что сейчас пара на самоизоляции.

Ранее в субботу государственный министр по социальным вопросам и интеграции немецкого региона Гессен Кай Клозе заявил, что новый вариант коронавируса "весьма вероятно, уже прибыл" в Германию.

Теперь в Баварии подтвердили эту информацию.

Что предшествовало: В Великобритании в субботу подтвердили два случая нового варианта коронавируса под названием "омикрон".

Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.

Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".

"Омикрон", также называемый B.1.1.529, уже обнаружен в Бельгии, Израиле и Гонконге.

Темы: Германиякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 30 ноября: коронавирус в Украине, Лукашенко о Крыме

Генсек НАТО о возможности вторжения РФ: надеемся на лучшее, готовимся к худшему

видеоЛукашенко сказал, что собрался в Крым, и говорит, что этим признает полуостров российским

У Кивы отобрали научную степень

инфографикаРейтинги партий Зеленского и Порошенко сравнились, у Разумкова – 10%

Зеленский назначил нового главу контрразведки СБУ

Все новости...
Германия
Зеленский рассказал, чего ожидает от нового правительства Германии
Зеленский после разговоров с Меркель и Мишелем анонсировал контакт Ермака с Кремлем
Германия ограничила авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса
Последние новости
21:01
Новости 30 ноября: коронавирус в Украине, Лукашенко о Крыме
20:48
ФРС США может ускорить сворачивание антикризисной программы выкупа активов
20:44
Президент "расстроен" отказом КСУ принимать присягу новых судей
20:33
НБУ вслед за Минэкономики и МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в этом году
20:24
Генсек НАТО о возможности вторжения РФ: надеемся на лучшее, готовимся к худшему
20:13
Зеленский поддерживает присоединение Украины к Стамбульской конвенции
20:04
НБУ определил курс гривни на первый день декабря
20:02
Главы МИД НАТО обсудили экономические санкции против России в случае агрессии в Украине
19:47
Посольство Германии призвало расследовать нападения на столичные бары
19:33
Генсек НАТО: Россия не имеет права решать, будет ли Украина членом Альянса
Все новости...