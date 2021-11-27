Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Германии
В немецкой земле Бавария подтвердили два случая нового штамма коронавируса "омикрон", впервые обнаруженного в ПАР.
Источник: DW
Детали: Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что двое инфицированных въехали в Германию в аэропорту Мюнхена 24 ноября.
В министерстве заявили, что сейчас пара на самоизоляции.
Ранее в субботу государственный министр по социальным вопросам и интеграции немецкого региона Гессен Кай Клозе заявил, что новый вариант коронавируса "весьма вероятно, уже прибыл" в Германию.
Теперь в Баварии подтвердили эту информацию.
Что предшествовало: В Великобритании в субботу подтвердили два случая нового варианта коронавируса под названием "омикрон".
Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.
Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".
"Омикрон", также называемый B.1.1.529, уже обнаружен в Бельгии, Израиле и Гонконге.