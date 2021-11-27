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Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Германии

Суббота, 27 ноября 2021, 22:19
Штамм коронавируса омикрон обнаружили в Германии
AFP via Getty Images

В немецкой земле Бавария подтвердили два случая нового штамма коронавируса "омикрон", впервые обнаруженного в ПАР.

Источник: DW

Детали: Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что двое инфицированных въехали в Германию в аэропорту Мюнхена 24 ноября.

В министерстве заявили, что сейчас пара на самоизоляции.

Ранее в субботу государственный министр по социальным вопросам и интеграции немецкого региона Гессен Кай Клозе заявил, что новый вариант коронавируса "весьма вероятно, уже прибыл" в Германию.

Теперь в Баварии подтвердили эту информацию.

Что предшествовало: В Великобритании в субботу подтвердили два случая нового варианта коронавируса под названием "омикрон".

Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.

Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".

"Омикрон", также называемый B.1.1.529, уже обнаружен в Бельгии, Израиле и Гонконге.

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Темы: Германиякоронавирус
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