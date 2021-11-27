Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через нові закони тисячі людей у Сербії вийшли на акції протесту

Субота, 27 листопада 2021, 23:58
Через нові закони тисячі людей у Сербії вийшли на акції протесту
фото: RFE/RL

У містах Сербії 27 листопада відбулися акції протесту проти нових законів про референдум та про експропріацію.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Зокрема, тисячі жителів Белграда, Нового Саду, Краґуєвца, Шабца і ще десяти міст у Сербії під час мітингів 27 листопада заблокували мости і шляхи.

Протести призвели до блокади транспорту в містах упродовж кількох годин. У Белграді та Новому Саді поліція затримала щонайменше десятьох протестувальників. Сутички спецполіції і громадян завершилися без жертв.

Протести організували екологічні й інші неурядові організації за підтримки деяких опозиційних партій.

Громадяни, зокрема, обурені новим законом про експропріацію, який надає можливість державним органам відібрати приватне майно за ціну, яка багато нижча від ринкової.

Неурядові організації й активісти стверджують, що влада таким чином за безцінь надає закордонним компаніям те, що громадяни здобували упродовж десятиліть.

Щодо закону про референдум, ним передбачено, що голосування стає дійсним, незважаючи на кількість громадян, які прийшли на виборчі дільниці. Досі референдум вважали чинним, коли проголосувало більше ніж половина виборців.

Опозиція й неурядові організації вважають, що влада новим законом прагне змінити конституцію й легалізувати продаж іноземним компаніям копалень й іншого державного майна.

Представники уряду блокаду мостів й шляхів назвали "терором меншості". Лідери пікетувальників заявляють, що "еко-повстання" щойно розпочалося, та що протести стануть масовішими.

Теми: Сербіяакціїмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Сербія
Хорватія звинувачує Сербію у спробі присвоїти частину національних письменників
Сина президента Сербії в Косово змусили зняти футболку з провокаційним написом
Вучич виключає звільнення затриманих косовських поліцейських
Останні новини
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
Усі новини...
Реклама: