Через нові закони тисячі людей у Сербії вийшли на акції протесту

У містах Сербії 27 листопада відбулися акції протесту проти нових законів про референдум та про експропріацію.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Зокрема, тисячі жителів Белграда, Нового Саду, Краґуєвца, Шабца і ще десяти міст у Сербії під час мітингів 27 листопада заблокували мости і шляхи.

Протести призвели до блокади транспорту в містах упродовж кількох годин. У Белграді та Новому Саді поліція затримала щонайменше десятьох протестувальників. Сутички спецполіції і громадян завершилися без жертв.

Протести організували екологічні й інші неурядові організації за підтримки деяких опозиційних партій.

Громадяни, зокрема, обурені новим законом про експропріацію, який надає можливість державним органам відібрати приватне майно за ціну, яка багато нижча від ринкової.

Неурядові організації й активісти стверджують, що влада таким чином за безцінь надає закордонним компаніям те, що громадяни здобували упродовж десятиліть.

Щодо закону про референдум, ним передбачено, що голосування стає дійсним, незважаючи на кількість громадян, які прийшли на виборчі дільниці. Досі референдум вважали чинним, коли проголосувало більше ніж половина виборців.

Опозиція й неурядові організації вважають, що влада новим законом прагне змінити конституцію й легалізувати продаж іноземним компаніям копалень й іншого державного майна.

Представники уряду блокаду мостів й шляхів назвали "терором меншості". Лідери пікетувальників заявляють, що "еко-повстання" щойно розпочалося, та що протести стануть масовішими.