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Из-за новых законов тысячи людей в Сербии вышли на акции протеста

Суббота, 27 ноября 2021, 23:58
Из-за новых законов тысячи людей в Сербии вышли на акции протеста
фото: RFE/RL

В городах Сербии 27 ноября прошли акции протеста против новых законов о референдуме и об экспроприации.

Источник: Радио Свобода

Детали: В частности, тысячи жителей Белграда, Нового Сада, Крагуевца, Шабца и еще десяти городов в Сербии во время митингов 27 ноября заблокировали мосты и пути.

Протесты привели к блокаде транспорта в городах на несколько часов. В Белграде и Новом Саде полиция задержала по меньшей мере десять протестующих. Столкновения спецполиции и граждан завершились без жертв.

Протесты организовали экологические и другие неправительственные организации при поддержке некоторых оппозиционных партий.

Граждане, в частности, возмущены новым законом об экспроприации, который дает возможность государственным органам отобрать частное имущество по цене, которая намного ниже рыночной.

Неправительственные организации и активисты утверждают, что власти таким образом по дешевке предоставляют зарубежным компаниям то, что граждане получали на протяжении десятилетий.

По закону о референдуме им предусмотрено, что голосование становится действительным, несмотря на количество граждан, пришедших на избирательные участки. До сих пор референдум считали действующим, когда проголосовало более половины избирателей.

Оппозиция и неправительственные организации считают, что власть новым законом стремится изменить конституцию и легализовать продажу иностранным компаниям рудников и другого государственного имущества.

Представители правительства блокаду мостов и дорог назвали "террором меньшинства". Лидеры пикетчиков заявляют, что "эко-восстание" только началось, и что протесты станут более массовыми.

Темы: Сербияакциимитинги
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