Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Из-за штамма "омикрон" Израиль закрывает границы на две недели

Воскресенье, 28 ноября 2021, 03:54
фото: Getty Images

В Израиле в субботу вечером утвердили новые ограничения, чтобы предотвратить распространение ковид-варианта Omicron.

Источник: Times of Israel

Детали: Новые правила, которые вступают в силу в ночь на воскресенье, запрещают иностранным гражданам въезд в Израиль на 14 дней, если они не получат специального разрешения правительственной комиссии.

Израиль снова открыл для иностранного туризма в начале ноября, впервые с начала пандемии.

В субботу вечером министры также расширили обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа вакцинированных израильтян и дали разрешение агентству безопасности возобновить отслеживание инфицированных людей.

Кроме того, израильтянам, возвращающимся из "красных" стран, придется находиться на карантине в определенных государственных отелях, пока они не получат отрицательный результат теста на вирус.

Министерство здравоохранения Израиля подтвердило один случай варианта Omicron COVID-19 в субботу и сообщило о семи подозрениях нового штамма.

Предыстория:

  • Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.
  • Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".

Темы: Израилькоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ

Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко

Новости 29 ноября: Эрдоган о Зеленском и Путине, “Омикроне” и Украине

Арахамия говорит, что Ткаченко передумал с отставкой: сам министр отрицает

Полиция составила протокол за "вечеринку блогеров" во Львове

Все новости...
Израиль
Израильские компании заинтересованы в сотрудничестве в сфере орошения – Минагро
Боевик "ХАМАС" открыл огонь в Старом городе Иерусалима
Израиль разрешил вакцинировать детей от 5 лет
Последние новости
22:35
Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
22:20
Более половины поляков считают реальной угрозу российского вторжения в Украину
21:55
Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ
21:33
Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко
21:17
Пограничное агентство ЕС депортировало рекордное количество людей в первом полугодии 2021 года
20:59
Импорт легковых автомобилей в Украину в этом году вырос на 40%
20:55
Новости 29 ноября: Эрдоган о Зеленском и Путине, “Омикроне” и Украине
20:47
Арахамия говорит, что Ткаченко передумал с отставкой: сам министр отрицает
20:31
Официальный курс: гривня продолжает слабеть к доллару и евро
20:23
Полиция составила протокол за "вечеринку блогеров" во Львове
Все новости...