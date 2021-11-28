Из-за штамма "омикрон" Израиль закрывает границы на две недели

В Израиле в субботу вечером утвердили новые ограничения, чтобы предотвратить распространение ковид-варианта Omicron.

Источник: Times of Israel

Детали: Новые правила, которые вступают в силу в ночь на воскресенье, запрещают иностранным гражданам въезд в Израиль на 14 дней, если они не получат специального разрешения правительственной комиссии.

Израиль снова открыл для иностранного туризма в начале ноября, впервые с начала пандемии.

В субботу вечером министры также расширили обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа вакцинированных израильтян и дали разрешение агентству безопасности возобновить отслеживание инфицированных людей.

Кроме того, израильтянам, возвращающимся из "красных" стран, придется находиться на карантине в определенных государственных отелях, пока они не получат отрицательный результат теста на вирус.

Министерство здравоохранения Израиля подтвердило один случай варианта Omicron COVID-19 в субботу и сообщило о семи подозрениях нового штамма.

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