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Из-за штамма "омикрон" Израиль закрывает границы на две недели

Воскресенье, 28 ноября 2021, 02:54
Из-за штамма омикрон Израиль закрывает границы на две недели
фото: Getty Images

В Израиле в субботу вечером утвердили новые ограничения, чтобы предотвратить распространение ковид-варианта Omicron.

Источник: Times of Israel

Детали: Новые правила, которые вступают в силу в ночь на воскресенье, запрещают иностранным гражданам въезд в Израиль на 14 дней, если они не получат специального разрешения правительственной комиссии.

Израиль снова открыл для иностранного туризма в начале ноября, впервые с начала пандемии.

В субботу вечером министры также расширили обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа вакцинированных израильтян и дали разрешение агентству безопасности возобновить отслеживание инфицированных людей.

Кроме того, израильтянам, возвращающимся из "красных" стран, придется находиться на карантине в определенных государственных отелях, пока они не получат отрицательный результат теста на вирус.

Министерство здравоохранения Израиля подтвердило один случай варианта Omicron COVID-19 в субботу и сообщило о семи подозрениях нового штамма.

Предыстория:

  • Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.
  • Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".

Темы: Израилькоронавирус
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