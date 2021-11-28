Из-за штамма "омикрон" Израиль закрывает границы на две недели
В Израиле в субботу вечером утвердили новые ограничения, чтобы предотвратить распространение ковид-варианта Omicron.
Источник: Times of Israel
Детали: Новые правила, которые вступают в силу в ночь на воскресенье, запрещают иностранным гражданам въезд в Израиль на 14 дней, если они не получат специального разрешения правительственной комиссии.
Израиль снова открыл для иностранного туризма в начале ноября, впервые с начала пандемии.
В субботу вечером министры также расширили обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа вакцинированных израильтян и дали разрешение агентству безопасности возобновить отслеживание инфицированных людей.
Кроме того, израильтянам, возвращающимся из "красных" стран, придется находиться на карантине в определенных государственных отелях, пока они не получат отрицательный результат теста на вирус.
Министерство здравоохранения Израиля подтвердило один случай варианта Omicron COVID-19 в субботу и сообщило о семи подозрениях нового штамма.
Предыстория:
- Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.
- Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".