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Кулеба назвав російським наративом те, що Україну не треба озброювати

Неділя, 28 листопада 2021, 03:58
Кулеба назвав російським наративом те, що Україну не треба озброювати
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО УП

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія фактично блокує Нормандський формат, а Україна намагається не допустити погіршення ситуації.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю німецькому виданню Zeit

Пряма мова: "…2014 рік показав, що межа між демонстрацією та фактичним використанням військової сили в Росії надзвичайно тонка.

Цьому сприяє не лише озброєння, а й фактична блокада Росією Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи та зростання напруженості на кордоні з Білоруссю.

Чи дійсно ці загрози переростуть у військовий конфлікт, залежить від двох факторів: стійкості України та підтримки її партнерів.

Наша мета – не допустити погіршення ситуації".

"На жаль, деякі держави слідують російському наративу про те, що Україну не треба озброювати, бо це нібито може спонукати нас до військового удару.

Це повна нісенітниця. Ми ні на кого не нападали і не маємо наміру вирішувати проблеми на Донбасі бойовим шляхом".

"Існує лише одна альтернатива дипломатії: війна. А Україна не прагне війни".

Нагадаємо: Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував положення угоди нової німецької коаліції, які стосуються України та Росії.

Про очікувану політику нової влади Німеччини щодо України дивіться у відеоблозі ЄвроПравди: Перші рішення влади Німеччини про Донбас та рух України до ЄС

Детальніше про те, що нова влада Німеччини записала у зовнішньополітичному блоці своєї коаліційної угоди, - у тексті Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба Дмитробойові дії
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