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Кулеба назвал российским нарративом то, что Украину не надо вооружать

Воскресенье, 28 ноября 2021, 04:58
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО УП

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия фактически блокирует Нормандский формат, а Украина пытается не допустить ухудшения ситуации.

Источник: Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit

Прямая речь: "…2014 показал, что граница между демонстрацией и фактическим использованием военной силы в России чрезвычайно тонка.

Этому способствует не только вооружение, но фактическая блокада Россией Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы и роста напряженности на границе с Беларусью.

Действительно ли эти угрозы перерастут в военный конфликт, зависит от двух факторов: устойчивости Украины и поддержки ее партнеров.

Наша цель – не допустить ухудшения ситуации".

"К сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы может побуждать нас к военному удару".

Это полная чушь. Мы ни на кого не нападали и не намерены решать проблемы на Донбассе боевым путем".

"Существует только одна альтернатива дипломатии: война. А Украина не стремится к войне".

Напомним: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал положения соглашения новой немецкой коалиции, касающиеся Украины и России.

Об ожидаемой политике новой власти Германии в отношении Украины смотрите в видеоблоге ЕвроПравды: Первые решения власти Германии о Донбассе и движении Украины в ЕС

Подробнее о том, что новые власти Германии записали во внешнеполитическом блоке своего коалиционного соглашения, - в тексте Больше не друзья Путина: о чем договорились новые власти Германии по Украине и РФ

Темы: Кулеба Дмитрийбоевые действия
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