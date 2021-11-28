Понад 800 порушень "тиші" зафіксувала Місія ОБСЄ на Донбасі за добу

26 листопада на Донбасі патрулі ОБСЄ зафіксували 805 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У Донецькій області Місія ОБСЄ зафіксувала 612 порушень режиму припинення вогню, зокрема 32 вибухи (3 вибухи в повітрі, 1 розрив боєприпаса та 28 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень (491) сталася в районі на схід від н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька) та, за оцінкою, були частиною навчань із бойовою стрільбою.

У Луганській області Місія зафіксувала 193 порушення режиму припинення вогню, зокрема 48 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталася в районі на південь від непідконтрольного урядові Луганська, а також у районах на південь і південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

За оцінкою, порушення режиму припинення вогню, зафіксовані біля Луганська та неподалік н. п. Металіст (непідконтрольний урядові, 7 км на північний захід від Луганська), були частиною навчань із бойовою стрільбою.