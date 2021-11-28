Более 800 нарушений "тишины" зафиксировала Миссия ОБСЕ на Донбассе за сутки

26 ноября в Донбассе патрули ОБСЕ зафиксировали 805 нарушений режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В Донецкой области Миссия ОБСЕ зафиксировала 612 нарушений режима прекращения огня, в том числе 32 взрыва (3 взрыва в воздухе, 1 разрыв боеприпаса и 28 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений (491) произошло в районе восточнее н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км южнее Донецка) и, по оценке, были частью учений с боевой стрельбой.

В Луганской области Миссия зафиксировала 193 нарушения режима прекращения огня, в том числе 48 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло в районе к югу от неподконтрольного правительству Луганска, а также в районах к югу и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска).

По оценке, нарушения режима прекращения огня, зафиксированные возле Луганска и недалеко от н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км северо-западнее Луганска), были частью учений с боевой стрельбой.