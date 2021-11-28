Німеччина і Британія лідирують у світі за поширенням Covid
26 листопада у світі діагностували понад 483 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Британії, Франції.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 49 тисяч, у Британії – понад 39 тисяч і у Франції – понад 37 тисячі нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Польща. Україна – на 12 місці.
Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (1 239), Індії (621), Україні (568).
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччині, Британії, Франції.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Польща.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 236 074 305 осіб. Наразі нараховується понад 20 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджена 5 212 948 смертей від COVID-19.
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