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Німеччина і Британія лідирують у світі за поширенням Covid

Неділя, 28 листопада 2021, 06:30
фото: Getty Images

26 листопада у світі діагностували понад 483 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Британії, Франції.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 49 тисяч, у Британії – понад 39 тисяч і у Франції – понад 37 тисячі нових інфікувань.

 

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Польща. Україна – на 12 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (1 239), Індії (621), Україні (568).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччині, Британії, Франції.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Польща.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 236 074 305 осіб. Наразі нараховується понад 20 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 212 948 смертей від COVID-19.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус


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