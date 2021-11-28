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Германия и Великобритания лидируют в мире по распространению Covid

Воскресенье, 28 ноября 2021, 05:30
Германия и Великобритания лидируют в мире по распространению Covid
фото: Getty Images

26 ноября в мире диагностировали более 483 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев обнаружили в Германии, Британии, Франции.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Германии зафиксировали более 49 тысяч, в Британии – более 39 тысяч и во Франции – более 37 тысяч новых инфицирований.

 

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Польша. Украина – на 12 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1239), Индии (621), Украине (568).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германии, Британии, Франции.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Польша.

За все время пандемии излечились от болезни 236 074 305 человек. В настоящее время насчитывается более 20 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 212 948 смертей от COVID-19.

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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