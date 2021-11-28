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Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 85 тисяч

Неділя, 28 листопада 2021, 08:20
Фото Назарія Мазилюка, УП

За добу 27 листопада в Україні зафіксували 7 483 випадків захворювання на Covid-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 3 456 осіб, померли 400 пацієнтів, одужали 10 270 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 774 дитини і 105 медпрацівників.

Антилідером і за новими випадками захворювання, і за летальними випадками знову є Дніпропетровська область (698 і 69 випадків відповідно).

У Києві 549 нових випадків і 31 летальний випадок.

Третя за кількістю нових випадків Вінницька область (548 випадків захворювання і 25 летальних), четверта Київська область (433 випадки хвороби і 6 летальних), п’ята Запорізька (415 випадків хвороби і 37 смертей), шоста – Хмельницька (408 хворих і 6 померлих за добу).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 422 023 осіб, з них 2 910 237 осіб одажули, а 85 117 осіб померли.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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