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Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 85 тысяч

Воскресенье, 28 ноября 2021, 08:20
Фото Назария Мазилюка, УП

За сутки 27 ноября в Украине зафиксировали 7 483 случаев заболевания Covid-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 3 456 человек, умерли 400 пациентов, выздоровели 10 270 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 774 ребенка и 105 медработников.

Антилидером и по новым случаям заболевания, и по летальным случаям снова является Днепропетровская область (698 и 69 случаев соответственно).

В Киеве 549 новых случаев и 31 летальный случай.

Третья по количеству новых случаев Винницкая область (548 случаев заболевания и 25 летальных), четвертая Киевская область (433 случая болезни и 6 летальных), пятая Запорожская (415 случаев болезни и 37 смертей), шестая – Хмельницкая (408 больных и 6 умерших за сутки).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 422 023 человек, из них 2 910 237 оздоровили, а 85 117 умерли.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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