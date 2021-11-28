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Лось спричинив ДТП на Рівненщині і став його жертвою

Неділя, 28 листопада 2021, 10:10
Лось спричинив ДТП на Рівненщині і став його жертвою
Фото ДСНС із місця ДТП

У суботу ввечері поблизу села Федорівка Рівненської області через вихід лося на дорогу сталася аварія за участю двох автомобілів, тварина загинула.

Джерело: ДСНС у Рівненській області

Деталі: 27 листопада о 19:15 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП за участю двох автомобілів на 279 км автодороги М 07 Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Федорівка Сарненського району.

На місці ДТП рятувальники побачили два пошкоджених автомобілі марок Skoda Superb та Mersedes-Bens C220. 

Жертв та постраждалих серед громадян не було. 

З метою недопущення виникнення загоряння рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей у транспортних засобах.

Поліція встановлює обставини ДТП. 

Дослівно ДСНС: "Зі слів водіїв пошкоджених автомобілів, під час руху транспортних засобів на дорогу раптово з лісу вибіг лось, якого збив один з автомобілів. Тварину по інерції відкинуло на зустрічну смугу руху, де на неї здійснив наїзд інший автомобіль. Тварина загинула на місці".

 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПРівненська область
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