Лось спричинив ДТП на Рівненщині і став його жертвою

У суботу ввечері поблизу села Федорівка Рівненської області через вихід лося на дорогу сталася аварія за участю двох автомобілів, тварина загинула.

Джерело: ДСНС у Рівненській області

Деталі: 27 листопада о 19:15 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП за участю двох автомобілів на 279 км автодороги М 07 Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Федорівка Сарненського району.

На місці ДТП рятувальники побачили два пошкоджених автомобілі марок Skoda Superb та Mersedes-Bens C220.

Жертв та постраждалих серед громадян не було.

З метою недопущення виникнення загоряння рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей у транспортних засобах.

Поліція встановлює обставини ДТП.

Дослівно ДСНС: "Зі слів водіїв пошкоджених автомобілів, під час руху транспортних засобів на дорогу раптово з лісу вибіг лось, якого збив один з автомобілів. Тварину по інерції відкинуло на зустрічну смугу руху, де на неї здійснив наїзд інший автомобіль. Тварина загинула на місці".