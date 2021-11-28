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Лось спровоцировал ДТП в Ровенской области и стал его жертвой

Воскресенье, 28 ноября 2021, 11:10
Фото ГСЧС с места ДТП

В субботу вечером вблизи села Федоровка Ровенской области из-за выхода лося на дорогу произошла авария с участием двух автомобилей, животное погибло.

Источник: ГСЧС в Ровенской области

Детали: 27 ноября в 19:15 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей на 279 км автодороги М 07 Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Федоровка Сарненского района.

На месте ДТП спасатели увидели два поврежденных автомобиля марок Skoda Superb и Mersedes-Bens C220.

Жертв и пострадавших среди граждан не было.

В целях недопущения возникновения возгорания спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Дословно ГСЧС: "Со слов водителей поврежденных автомобилей, во время движения транспортных средств на дорогу внезапно из леса выбежал лось, которого сбил один из автомобилей. Животное по инерции отбросило на встречную полосу движения, где на него совершил наезд другой автомобиль. Животное погибло на месте".

 
 

Темы: ДТПРовенская область
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