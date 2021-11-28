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У Києві 549 нових хворих на Covid, серед них немовля 18 днів

Неділя, 28 листопада 2021, 13:12

У Києві за добу 27 листопада підтвердили 549 випадків інфікування коронавірусом, від Covid-19 в цю суоту померла 31 людина, а 281 людина одужала. 

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко у Facebook  

Деталі: Серед нових хворих 331 жінка і 181 чоловік (віком від 18 до 96 років), 17 дівчаток (від 18 днів до 16 років) і 20 хлопчиків (від 8 місяців до 17 років).

Серед 31 жертви епідемії 11 жінок (віком від 58 до 87 років) і 20 чоловіків (від 52 до 95 років). 

Госпіталізували за останню добу 64 киянина з коронавірусом і 170 – із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (114), Дарницькому (98) та в Святошинському (57) районах.

 

За весь час пандемії в Києві на Covid захворіли 296 742 жителі, померли 7 448 осіб, одажули 253 383 особи. 

Теми: Covid-2019коронавірусКиїв


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