Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві 549 нових хворих на Covid, серед них немовля 18 днів

Неділя, 28 листопада 2021, 12:12

У Києві за добу 27 листопада підтвердили 549 випадків інфікування коронавірусом, від Covid-19 в цю суоту померла 31 людина, а 281 людина одужала. 

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко у Facebook  

Деталі: Серед нових хворих 331 жінка і 181 чоловік (віком від 18 до 96 років), 17 дівчаток (від 18 днів до 16 років) і 20 хлопчиків (від 8 місяців до 17 років).

Серед 31 жертви епідемії 11 жінок (віком від 58 до 87 років) і 20 чоловіків (від 52 до 95 років). 

Госпіталізували за останню добу 64 киянина з коронавірусом і 170 – із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (114), Дарницькому (98) та в Святошинському (57) районах.

 

За весь час пандемії в Києві на Covid захворіли 296 742 жителі, померли 7 448 осіб, одажули 253 383 особи. 

Теми: Covid-2019коронавірусКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Covid-2019
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
Останні новини
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
Усі новини...
Реклама: