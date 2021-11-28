Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве 549 новых больных Covid, среди них младенец 18 дней

Воскресенье, 28 ноября 2021, 12:12

В Киеве за сутки 27 ноября подтвердили 549 случаев инфицирования коронавирусом, от Covid-19 в эту субботу умер 31 человек, а 281 человек выздоровел.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко в Facebook

Детали: Среди новых больных 331 женщина и 181 мужчина (в возрасте от 18 до 96 лет), 17 девочек (от 18 дней до 16 лет) и 20 мальчиков (от 8 месяцев до 17 лет).

Среди 31 жертвы эпидемии 11 женщин (возраст от 58 до 87 лет) и 20 мужчин (от 52 до 95 лет).

Госпитализировали за последние сутки 64 киевлянина с коронавирусом и 170 – с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (114), Дарницком (98) и Святошинском (57) районах.

 

За все время пандемии в Киеве Covid заболели 296 742 жителя, умерли 7 448 человек, оздоровили 253 383 человека.

Темы: Covid-2019коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Covid-2019
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
Последние новости
17:32
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: