В Киеве 549 новых больных Covid, среди них младенец 18 дней

В Киеве за сутки 27 ноября подтвердили 549 случаев инфицирования коронавирусом, от Covid-19 в эту субботу умер 31 человек, а 281 человек выздоровел.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко в Facebook

Детали: Среди новых больных 331 женщина и 181 мужчина (в возрасте от 18 до 96 лет), 17 девочек (от 18 дней до 16 лет) и 20 мальчиков (от 8 месяцев до 17 лет).

Среди 31 жертвы эпидемии 11 женщин (возраст от 58 до 87 лет) и 20 мужчин (от 52 до 95 лет).

Госпитализировали за последние сутки 64 киевлянина с коронавирусом и 170 – с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (114), Дарницком (98) и Святошинском (57) районах.

За все время пандемии в Киеве Covid заболели 296 742 жителя, умерли 7 448 человек, оздоровили 253 383 человека.