В Австрії за перевезення нелегальних мігрантів затримані громадяни України

Австрійська влада заявила в суботу про затримання 15 осіб, підозрюваних у незаконному ввезенні сирійських, ліванських та єгипетських мігрантів до країни, серед затриманих - громадяни України.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Австрійська влада також конфіскувала 14 автомобілів, які використовувалися для перевезення мігрантів.

Поліція землі Нижня Австрія заявила, що минулого місяця вона розпочала розслідування щодо групи, яка незаконно ввозила мігрантів із сербсько-угорський кордону через Словаччину та Чехію до Австрії. Мігрантів висаджували на північ від Відня.

15 підозрюваних у перевезенні людей виявились громадянами Молдови, України та Узбекистану. Кількість затриманих українців не уточнюється.

Вони були затримані переважно під час перевірок підозрілих автомобілів у середині листопада, а також у готелі Відня, заявила поліція.

Усі затримані спробували втекти, коли їх зупинили правоохоронці.

За даними поліції, підозрювані перевезли понад 700 осіб, з яких в цілому стягнули понад 2,5 мільйона євро. З мігрантів брали від 4000 до 5000 євро з людини.

Мігранти заявляли, що планують продовжити шлях до Німеччини - або потягом, або їх заберуть родичі.

Затриманих перевізників вербували у них на батьківщині через рекламу в соціальних мережах, яка пропонувала роботу водіями за 2–3 тисячі євро на місяць.

Нагадаємо, у Польщі останнім часом регулярно з’являються повідомлення про затримання українців за перевезення нелегальних мігрантів, які переходять кордон з території Білорусі.