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В Австрии за перевозку нелегальных мигрантов задержаны граждане Украины

Воскресенье, 28 ноября 2021, 13:45

Австрийские власти заявили в субботу о задержании 15 человек, подозреваемых в незаконном ввозе сирийских, ливанских и египетских мигрантов в страну, среди задержанных - граждане Украины.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Австрийские власти также конфисковали 14 автомобилей, которые использовались для перевозки мигрантов.

Полиция земли Нижняя Австрия заявила, что в прошлом месяце она начала расследование в отношении группы, незаконно ввозившей мигрантов из сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию в Австрию. Мигрантов высаживали севернее от Вены.

15 подозреваемых в перевозке оказались гражданами Молдовы, Украины и Узбекистана. Число задержанных украинцев не уточняется.

Они были задержаны преимущественно при проверках подозрительных автомобилей в середине ноября, а также в гостинице Вены, заявила полиция.

Все задержанные попытались скрыться, когда их остановили правоохранители.

По данным полиции, подозреваемые перевезли более 700 человек, из которых в общей сложности взыскали более 2,5 миллиона евро. С мигрантов брали от 4000 до 5000 евро с человека.

Мигранты заявляли, что планируют продолжить путь в Германию - либо на поезде, либо их заберут родственники.

Задержанных перевозчиков вербовали в них на родине через рекламу в социальных сетях, предлагавшей работу водителями за 2–3 тысячи евро в месяц.

Напомним, в Польше в последнее время регулярно появляются сообщения о задержании украинцев за перевозку нелегальных мигрантов, переходящих границу с территории Беларуси.

Темы: Австриямиграциякриминал
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